Milano, 22 dic. (askanews) - "Nonostante la promessa verbalizzata nella capigruppo di ieri il sindaco di Milano Beppe Sala non si è presentato in aula per votare la delibera su Cascina Merlata, che prevede un incremento di volumetrie pari a 10.000 mq in più per un centro commerciale che diventerà il più grande di Milano e del quale nessuno sentiva il bisogno. L'ennesima occasione persa per dimostrare una credibilità che il Pd fatica a ritrovare". Lo ha affermato, in una nota, Gianluca Corrado, capogruppo M5S. "Chiediamo che Sala venga a votare la delibera legata a Expo o ci dica chiaramente che non ritiene opportuno votarla - si legge nel comunicato - E che si assuma quindi quella responsabilità che il suo ruolo (e quello che ha rivestito come commissario Expo) gli impone. Fuggire davanti agli impegni presi, tenendo peraltro in ostaggio il consiglio comunale, non è accettabile per chi ci ha appena riferito di poter svolgere con serenità la sua funzione istituzionale".