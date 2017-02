Milano, 16 feb. (askanews) - "La Milano di Giuseppe Sala somiglia sempre più alla Scampia di Gomorra". Lo affermano in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda, e Davide Boni, segretario della Lega Nord Milano. "Stanotte un uomo gambizzato a colpi di pistola, tre sere fa hanno sparato colpi di pistola contro un edificio Aler al Giambellino, la settimana scorsa un uomo ridotto in fin di vita a bastonate in stazione Centrale, un morto a Rogoredo vicino al boschetto dell'eroina e un altro ferito a colpi di pistola. Dobbiamo andare avanti elencando le rapine o gli accoltellamenti? - chiedono i due espoenti del Carroccio - Ma ci rendiamo conto che sembra un bollettino di guerra?"

Secondo Boni e Grimoldi, "al posto di piazzare le palme in piazza del Duomo l'amministrazione Sala, totalmente latitante sulla voce sicurezza, dovrebbe potenziare l'illuminazione in periferia, aumentare le telecamere, rafforzare la presenza di uomini per pattugliare i quartieri, chiedendo, se necessario, un ulteriore invio di militari in città. Sala si svegli - concludono - Milano non può diventare un'altra Scampia