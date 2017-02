Milano, 2 feb. (askanews) - Milano aspira al titolo di miglior meta turistica europea 2017, concesso da un'organizzazione europea con sede a Bruxelles in collaborazione con gli uffici turistici partecipanti e la rete comunitaria Eden. Le istituzioni e le associazioni milanesi hanno infatti lanciato un appello a votare il capoluogo lombardo sul sito europeanbestdestinations.com, all'interno di una rosa che include contendenti come Parigi, Londra, Berlino, Vienna, Praga e Roma. Si può farlo fino al 9 febbraio.

I primi sostenitori dell'iniziativa sono l'assessore comunale al Turismo,Roberta Guaineri, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Mauro Parolini, il vice presidente della Camera di commercio di Milano Alberto Meomartini, il presidente di Explora Renato Borghi, Dmo di Regione Lombardia, e il presidente Apam (Associazione albergatori Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) Maurizio Naro.

Secondo un'elaborazione dalla Camera di commercio su dati Res Str Global, nel 2016 Milano si è posizionata, per ricavi alberghieri, dopo Parigi, Amsterdam, Londra, Barcellona, Monaco Ma davanti a Francoforte, Vienna, Madrid, Bruxelles. In Italia è subito dopo località classiche come Venezia, Firenze e Roma, ma davanti a Napoli, Genova, Torino e Bologna. Bene la crescita per gli alberghi di fascia alta: rispetto al 2014, Milano aumenta del 9%, in termini di ricavi alberghieri, posizionandosi per crescita davanti a grandi città come Londra (-3%), Bruxelles (-17%), Mosca (-18%), Parigi (-19%).