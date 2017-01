Milano, 14 gen. (askanews) - Alcune centinaia di cittadini milanesi sono giunti a piazza Fontana a Milano per partecipare al presidio organizzato dal Comitato permanente antifascista contro la manifestazione organizzata da Forza Nuova all'Arco della Pace di Milano, prevista per le 17,30.

In piazza Fontana, cittadini e rappresentanti dell'Anpi e delle istituzioni, a partire dal vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, in rappresentanza del sindaco Beppe Sala, intervenuto sull'argomento lo scorso 7 gennaio. "Milano condanna con fermezza ogni manifestazione violenta, neonazista, neofascista, razzista o xenofoba", aveva detto, assicurando che si sarebbe fatto "quanto in nostro potere per impedire l'organizzazione di incontri di questa natura nei luoghi pubblici della nostra città".

"Questa piazza non manifesta paura ma la determinazione di esserci nella consapevolezza che questa città ha una stora e un profilo antifascista e così continuerà ad essere", ha detto la vicesindaco Scavuzzo, che ha criticato "la location che è stata data ai manifestanti" di estrema destra, cioè l'Arco della Pace. "La nostra preoccupazione è rispetto alla responsabilità di ciascuno - ha aggiunto - ed in questo senso che quando si dice 'ora e sempre resistenza' non è solo un modo di dire".

In piazza anche Emanuele Fiano, deputato e dirigente nazionale del Pd ed esponente della Comunita ebraica milanese: "In tutta l'Europa la lotta contro i neonazisti e i neofascisti non è solo una cosa che riguarda il rispetto della storia ma anche il razzismo contro gli immigrati", ha detto, aggiungendo che "Milano c'è sempre stata, non solo perché medaglia d'oro della Resistenza ma anche perché c'è sempre stato antifascismo sociale e culturale".

