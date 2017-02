Milano, 11 feb. (askanews) - "In Lombardia non passa settimana senza che su qualche tratta lombarda non si registri un episodio di violenza e per evitare tutto questo servono i militari dell'esercito, sui vagoni e nelle stazioni, per controllare quanto avviene a bordo ma anche chi sale e chi scende. Il ministro Minniti e il ministro Pinotti si attivino: i pendolari lombardi devono viaggiare in condizioni di sicurezza". Lo ha dichiarato Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda-Lega Nord, commentando l'aggressione subita da una ragazzina sul treno Milano-Mortara.