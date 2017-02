Roma, 18 feb. (askanews) - "Tocca al sindaco Beppe Sala, che l'ha voluta in giunta, chiarire la posizione dell'assessore Roberta Cocco". Lo dice Maristella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda del partito, aggiungendo: "Come si capito il problema non è la denuncia dei redditi dell'assessore, ma la partecipazione azionaria - del tutto legittimo - detenuta dall'assessore che stride col suo ruolo in giunta. E' Sala che deve farsi garante, al di là della sequela di errori e svarioni che certo non possono essere iscritti al capitolo trasparenza della giunta milanese."