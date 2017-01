Milano, 19 gen. (askanews) - "Per cercare di soddisfare le numerose richieste di prenotazione del vaccino antimeningococco con la formula del co-pagamento messa a disposizione da Regione Lombardia, l'Ats Milano Città Metropolitana ha adottato nuove misure e ha triplicato l'offerta. Dunque la situazione aggiornata delle prenotazioni non rileva più criticità". Lo ha annunciato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito alle lunghe attese per la prenotazione dei vaccini contro la meningite riscontrate nei giorni scorsi a causa delle eccessive richieste.

"L'eccessiva richiesta di prestazioni aveva fatto emergere difficoltà oggettive in quanto i tempi per effettuare la vaccinazione erano arrivati a dicembre 2017" ha spiegato Gallera, aggiungendo che "con la collaborazione di tutte le strutture milanesi, è stata subito avviata una nuova programmazione per prevedere un incremento dell'offerta, che è subito passata da 168 prestazioni disponibili a settimana a ben 560 settimanali, 215 delle quali dedicate ai bambini". "Quindi la disponibilità è stata più che triplicata rispetto ai primi giorni di attivazione del servizio - ha proseguito Gallera - e si sta valutando un eventuale coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per aumentare ulteriormente la capacità di offerta".

"Le prenotazioni raccolte - ha aggiunto l'assessore - aggiornate a mercoledì 18 gennaio, per il territorio di Milano sono circa 5.500. Le sedute inizieranno il 30 gennaio e la situazione delle prenotazioni aggiornata a ieri non rileva criticità per gli adulti (appuntamenti a fine febbraio/inizio marzo) mentre per i bambini sono state superate oggi con l'apertura di nuove agende". Gallera ha infine ribadito che non esiste alcuna emergenza sanitaria e che "si tratta solo di un servizio aggiuntivo, in quanto se esistesse una reale minaccia per la collettività le vaccinazioni verrebbero effettuate gratuitamente e in tempi adeguati".