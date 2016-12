Milano, 20 dic. (askanews) - Durerà fino a lunedì 9 gennaio lo stop temporaneo agli operatori dello street food e del commercio itinerante lungo la Darsena, deciso dall'Amministrazione comunale e in vigore da domani, mercoledì 21 dicembre. Un provvedimento, quello adottato dall'Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano, che ha l'obiettivo di garantire la viabilità dei mezzi e di facilitare la fruibilità della zona in occasione delle festività natalizie.

"Una misura temporanea volta a coniugare le esigenze dei residenti e dei tanti cittadini e turisti che in questi giorni affollano la Darsena. Evitiamo così di sovraccaricare la zona con ulteriori operatori, la cui presenza andrebbe a sommarsi e a intralciare la viabilità pedonale e veicolare, già particolarmente provata in questo periodo dai numerosi eventi proposti dal Darsena Christmas Village" ha dichiarato l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani. Nello specifico, per tutto il periodo indicato, sarà inibita l'attività di commercio su area pubblica, in ogni forma e dimensione comprese le attività di street food, nelle vie: V.le Gorizia, P.za XXIV Maggio, Via Gian Galeazzo, P.le Cantore, Via Vigevano.