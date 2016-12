Milano, 21 dic. (askanews) - Un milanese su due dopo Berlino ha più paura: metro e luoghi affollati sono i luoghi più temuti. Il 15% si sente molto meno sicuro del solito. Le imprese chiedono maggior presidio del territorio (circa 25%) e più sorveglianza (circa 30%). Emerge da un'indagine della Camera di commercio di Milano su circa mille persone al 21 dicembre 2016. Per il 40% circa c'è pericolo, per il 10% circa, molto, ma per il 40% circa non c'è particolare motivo di allarme. Chiedono di contrastare l'immigrazione illegale e aumentare l'intelligence. Il 40% ritiene Milano un po' meno in pericolo rispetto al resto d'Europa, per maggior capacità di accoglienza, diversa storia di relazioni internazionali e immigrazione più tardiva.

Per Federica Ortalli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano, Consigliere di Confcommercio Milano e presidente comitato Imprenditoria Femminile, "l'imprevedibile attentato di Berlino, con l'utilizzo di un tir, aumenta il timore dei milanesi anche se non sembra prevalere la paura. Tuttavia le imprese chiedono maggiore sorveglianza del territorio, per mantenere un livello di sicurezza compatibile alle attività soprattutto nel settore del turismo e dell'accoglienza. Milano deve rimanere capace di solidarietà e bisogna cogliere la sfida dell'integrazione anche attraverso la formazione. In particolare con il convolgimento diretto delle donne per pensare con più fiducia al futuro".