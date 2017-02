Milano, 21 feb. (askanews) - A Milano la raccolta itinerante dei rifiuti elettronici ha dato reso in dieci mesi più di 13 tonnellate di Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. E' il frutto del progetto sperimentale Raee Parking, un cassonetto automatizzato per la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici di piccole e medie dimensioni come cellulari, elettrodomestici, pc e lampadine a risparmio energetico. L'iniziativa, promossa dal Comune di Milano, da Amsa - Gruppo A2A e dal consorzio Ecolight, ha visto stazionare il Raee Parking tra marzo 2016 e gennaio 2017 in cinque zone diverse.

Per incentivarne l'utilizzo e far accrescere la sensibilità sui rifiuti elettronici, in abbinamento al progetto Raee Parking è stato proposto il concorso "preMIami" che ha messo in palio 12 biciclette elettriche a pedalata assistita. Nove di queste sono state assegnate ai cittadini più ricicloni dei nove Municipi di Milano; ovvero a coloro che, conferendo i loro rifiuti hanno accumulato il maggior numero di punti. Tre sono state estratte a sorte tra tutti coloro che hanno conferito almeno un rifiuto elettronico al Raee Parking o, registrandosi, alla postazione mobile del Cam di Amsa.

Nel complesso i cittadini hanno effettuato 4.700 conferimenti che hanno permesso la raccolta di 13,2 tonnellate di Raee. Prevalentemente sono stati buttati nel Raee Parking piccoli elettrodomestici come frullatori e asciugacapelli, ma anche ferri da stiro, vecchie radio e cellulari non più funzionanti. Il 25% di quanto raccolto ha interessato il raggruppamento R3 dei Raee ovvero schermi e televisori. Poco più di 200 i chilogrammi di lampadine a risparmio energetico e di neon.