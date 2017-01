Milano, 21 gen. (askanews) - Lunedì con i sindacati "ripartiremo da un tavolo di natura tecnica che sarà volto ad approfondire nel merito i punti segnalati nella piattaforma, con un'apertura importante del sindaco sul tema delle politiche occupazionali, soprattutto rispetto al 2017-2018". Lo ha dichiarato Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro con deleghe al personale del Comune di Milano, al termine dell'incontro con le organizzazioni sindacali a Palazzo Marino, dopo lo sciopero annunciato sul piano assunzioni per il prossimo 3 febbraio.

Tajani ha riconosciuto che nel piano triennale la stima fatta dall'amministrazione sulle potenziali assunzioni "è stata molto prudenziale e quindi c'è una disponibilità a ragionare sul reintegro rispetto alle annualità future e anche a rivedere alcuni criteri dei concorsi per le nuove assunzioni già indetti che potrebbero, in accordo con la piattaforma, integrare, diciamo così, delle premialità per chi ha già lavorato in Comune o per chi ha avuto dei contratti a tempo determinato anche in passato".

"Ci sono poi altri elementi - ha continuato - segnalati dalle organizzazioni sindacali che meritano un approfondimento anche di natura tecnica e normativa ed è ovvio che questo sarà fatto in un tavolo di natura tecnica con un interlocutore, che è il dirigente ad interim, già nominato dal sindaco, cioè la dottoressa Carmela Francesca. In attesa di avere stabilmente il nuovo direttore del personale che è già stato individuato con selezione pubblica".

Quanto alle 50 assunzioni nel settore della digitalizzazione "abbiamo indetto dei concorsi. Non si tratta di figure né fiduciarie né dirigenziali, si tratta di funzionari che saranno selezionati tramite un concorso, che fanno parte di quel numero di 178 concorsi che l'amministrazione ha annunciato per completare le politiche occupazionali 2016. Su quelle figure tecniche si può valutare l'inserimento di punteggi, diciamo, premiali per chi abbia già maturato esperienza nel Comune, salvo restando il fatto che si tratta di profili qualificati che dovranno essere reperiti tramite selezione".