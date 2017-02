Milano, corso Como al setaccio dei Carabinieri: 2 arresti

Roma, 5 feb. (askanews) - Continua incessante l'attività dei Carabinieri della Compagnia Milano-Duomo per garantire la sicurezza dei frequentatori dei luoghi della "movida" nel centro cittadino. La notte scorsa i militari, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 3° Reggimento "Lombardia", hanno focalizzato la propria attenzione su Corso Como, mettendo in campo un dispositivo allargato anche alle vie limitrofe.

Nel corso dei servizi svolti - rendono noto i Carabinieri - un cittadino marocchino di 28 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per aver tentato di derubare il portafogli di un giovane avventore di un locale che, avvedutosi del tentativo di furto, ha dato immediatamente l'allarme consentendo ai Carabinieri di bloccarlo. Gli operanti hanno inoltre rintracciato ed arrestato un 46enne originario della Repubblica di Mauritius destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall' Autorità Giudiziaria di Napoli, per associazione per delinquere, ricettazione, frode informatica ed indebito utilizzo di carte di credito. Dovrà scontare poco più di 3 anni.

Sono stati denunciati in stato di libertà 2 cittadini marocchini, 2 del Gambia e un tunisino non in regola con le norme di soggiorno e nei confronti dei quali sono state avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale. Complessivamente sono state identificate oltre 70 persone.