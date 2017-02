Milano, 16 feb. (askanews) - "La piantumazione di palme e banani in piazza Duomo è il risultato di bandi che evidentemente non funzionano. Se il bando visto da Starbucks avesse avuto linee guida ben definite non avremmo assistito a questo scempio. Per questo motivo, auspichiamo la convocazione della commissione per rivedere la redazione dei bandi". Così Gianluca Corrado consigliere M5S al Comune di Milano.

"Troviamo inopportuno che si permetta di piantare alberi non autoctoni proprio in piazza del Duomo. Non riusciamo a capire come la sovrintendenza abbia potuto dare il beneplacito e, soprattutto, come il Comune abbia potuto accettare una tale mercificazione di uno dei luoghi simbolo di Milano solo per poter dire di aver rinnovato il verde in piazza Duomo senza sborsare un centesimo...", ha concluso Corrado.