Milano, 20 gen. (askanews) - Tre settimane di tempo per far salire Milano sul gradino più alto del podio europeo come migliore destinazione turistica per il 2017. Il capoluogo lombardo è stato, infatti, selezionato da una giuria centrale dell'organismo European Best Destination (Ebd) di Bruxelles e sviluppato per promuovere la cultura e il turismo in Europa in partnership con Eden Network ("European destinations of excellence"), per competere con altre 19 città per il prestigioso titolo, sulla base del report annuale di Eurostat sul turismo e indicazioni di esperti. Lo ha annunciato Palazzo Marino, spiegando che "la votazione si svolge esclusivamente online a partire da oggi, venerdì 20 gennaio, e fino alla mezzanotte del 9 febbraio: basta un solo click, senza bisogno di registrarsi, al link www.vote.ebdest.in. La correttezza della votazione viene garantita dal fatto che sarà conteggiato un solo voto per ogni indirizzo IP; non è possibile, quindi, votare più di una volta da uno stesso "device".

Per Milano non si tratta di una prima volta: la città è sempre stata invitata a partire dal 2013 (la competizione esiste dal 2009) e si è sempre posizionata tra i primi dieci.

(segue)