Milano, 25 gen. (askanews) - Il Codacons ha annunciato di voler presentare un esposto alla Corte dei Conti dopo le accuse del comitato Vigorelli sui ritardi nei lavori di restauro, riportate oggi nelle pagine locali di un quotidiano.

"Era di giugno dello scorso anno la notizia che parlava di 7 milioni di spesa, a fronte di una nuova pista per il ciclismo, oltre alla costruzione di scuole per il ciclismo, riunioni amatoriali e kermesse spettacolari, oltre al football americano nel campo centrale" ricorda in una nota il Codacons per il quale è "doveroso che la Corte dei Conti indaghi sull'accaduto e verifichi l'assenza di spreco di denaro pubblico dei contribuenti".

"Verrà presentato un esposto alla Corte - si legge nella nota - che monitoreremo al fine di verificare che il denaro pubblico sia stato utilizzato correttamente dal Comune. Non è accettabile che la struttura che ha rappresentato la Scala del ciclismo sia ora in queste condizioni". "Mesi fa ci eravamo auspicati un ritorno alle origini, oltre ad un miglioramento generale delle strutture - conclude il Codacons - ma distanza di alcuni mesi il progetto di restauro è ancora in alto mare".