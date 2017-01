Milano, 10 gen. (askanews) - Vista l'ondata di freddo, i City Angels hanno deciso di tenere i loro tre centri d'accoglienza di Milano - Casa Elio Fiorucci in via Pollini, Casa Silvana in via Esterle e il tendone del Palasharp - aperti all'accoglienza dei senzatetto 24 ore al giorno.

"Siamo attivi sulla strada tutte le sere, per soccorrere i clochard e per convincerli a farsi portare nei dormitori", dice il fondatore, Mario Furlan, che a tal proposito lancia un appello: "Servono vestiti invernali da uomo, coperte e sacchi a pelo. Ma anche biancheria intima da uomo: si pensa sempre ai giacconi e mai all'intimo; e mentre un soprabito può essere indossato anche per mesi, la stessa cosa non vale per le calze e gli slip".

Il materiale può essere portato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 presso Casa Elio Fiorucci, in via Gino Pollini 4, nel quartiere di Niguarda.