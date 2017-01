Milano, 21 gen. (askanews) - "Trovo positiva l'apertura del confronto a partire da lunedì. Solo i risultati dei tavoli ci potranno poi dire se dovremo continuare con la mobilitazione o se potremo invece stabilire delle nuove relazione". Lo ha dichiarato Tatiana Cazzaniga della Cgil, al termine dell'incontro a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alle Politiche del Lavoro, Cristina Tajani, per discutere delle questioni legate allo sciopero dei dipendenti comunali del prossimo 3 febbraio, contro il piano assunzioni.

Secondo Cazzaniga "la cosa importante di questo incontro è stata la consapevolezza del sindaco di doversi in qualche modo far carico delle relazioni sindacali, della soluzione dei temi del rapporto, e del metodo. Ovviamente non possiamo far altro che dire andiamo avanti e vediamo se questa sua apertura frutterà veramente quello che ci ha detto".

Quanto ai possibili correttivi dei bandi, secondo la sindacalista, "i temi sono diversi: ci sono i numeri, le necessità dei servizi e poi la qualità dei bandi. Questi sono temi che devono essere portati a dei tavoli tecnici che devono avere come senso l'ascolto che è fondamentale. Noi probabilmente stupiremo il sindaco per le soluzioni che potremo portargli, anche tecniche".

Infine per quanto riguarda lo sciopero, Aldo Trito di Csa ha confermato che "per adesso resta tutto come prima, come abbiamo già deciso. Vedremo l'incontro che ci sarà lunedì o martedì, vedremo come andarà la trattativa" e in ogni caso "sarà Sicuramente una decisione collegiale, di tutte le organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero".