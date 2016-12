Milano, 30 dic. (askanews) - Cinquemila arresti, in linea col 2015, 1.640 per droga, 1.409 chili di stupefacenti sequestrati, quasi 30 mila interventi a fronte delle 76mila chiamate giunte alla centrale operativa. E' il bilancio di un anno di attività dei Carabinieri del comando provinciale a Milano, di cui si dice soddisfatto il comandante provinciale, Canio Giuseppe La Gala, in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno.

Nella relazione dell'Arma che snocciola i dati dell'anno appena trascorso una attenzione particolare è riservata alle donne e ai giovani. "Quello dei maltrattamenti specie nei confronti delle donne è un reato molto fastidioso - sono state le parole di La Gala - abbiamo effettuato 183 arresti quest'anno". Quanto ai giovani il comandante si è soffermato sul consumo di alcol. "Il problema va affrontato perchè sempre più spesso vediamo minori fuori dai locali sotto l'effetto di alcol. E' una piaga, io non voglio creare allarmismi - ha detto - ma voglio responsabilizzare i giovani e le famiglie. Purtroppo i ragazzi giocano a bere, al binge drinking, un gioco che alla lunga può essere letale". A tal proposito proseguiranno nel 2017 le iniziative nelle scuole che già nel 2016 hanno visto coinvolti 38mila studenti.

Altro reato da contrastare quello delle truffe agli anziani che quest'anno ha portato in carcere 26 persone.