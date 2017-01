Milano, 9 gen. (askanews) - Patrizia Bedori è la nuova copogruppo dell'M5s in Consiglio comunale a Milano. Lo ha riferito il presidente dell'assemblea milanese, Lamberto Bertolè, in apertura della prima seduta del consiglio del 2017. "Al termine del primo semestre di lavoro il gruppo del Movimento cinque stelle ha deciso di effettuare un cambio di capogruppo. La nuova capogruppo è la consigliera Patrizia Bedori" ha detto Bertolè. Bedori sostituisce l'ex candidato sindaco grillino, Gianluca Corrado, che in campagna elettorale era subentrato come aspirante primo cittadino alla stessa Bedori, dopo la sua rinuncia a quattro mesi dalla vittoria delle primarie pentastellate.