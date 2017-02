Milano, 2 feb. (askanews) - Aiutare chi desidera puntare su se stesso e mettersi in proprio creando una microimpresa o una piccola attività artigianale. Questo l'obbiettivo di "Agevola Micro Credito d'Impresa", il bando voluto da Fondazione Welfare Ambrosiano, Comune e Camera di Commercio di Milano per agevolare la nascita di nuove imprese sul territorio della città metropolitana.

Le risorse messe a disposizione da Fondazione Welfare Ambrosiano per attivare la nascita di circa 70 progetti tra micro imprese e lavoratori autonomi con l'erogazione di 1,5 milioni di microcrediti ammontano a 150mila euro. I nuovi progetti potranno contare su finanziamenti bancari più accessibili grazie all'abbattimento dei tassi di 3-4 punti percentuali a seconda che le imprese siano iscritte da non più di due anni alla Camera di Commercio o che i titolari siano giovani under 35 o donne.

E' prevista una media di finanziamento di 20 mila euro per ogni singolo progetto con richieste variabili da 2 a 25 mila euro per la durata da 12 a 72 mesi massimo. Il Comune di Milano ha stanziato 100mila euro per garantire l'accompagnamento, con un programma della durata di 18 mesi personalizzato e obbligatorio per i beneficiari, per guidare i neoimprenditori nel loro percorso di crescita della nuova attività. Nel contempo la Camera di Commercio parteciperà in modo attivo alla promozione delle 70 imprese.

L'iniziativa è stata presentata durante il convegno "Microcredito meno caro e più efficace" presso la sala del Consiglio della Camera di Commercio di Milano dall'assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive del Comune di Milano, Cristina Tajani, da Romano Guerinoni, direttore generale della Fondazione Welfare Ambrosiano e da Vincenzo Mamoli, membro della Giunta della Camera di Commercio di Milano.