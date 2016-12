Milano, 29 dic. (askanews) - Aumento delle tariffe per le strisce blu e introduzione di un abbonamento integrato sosta e mezzi pubblici a prezzi vantaggiosi. Sono le misure previste dal provvedimento varato dalla giunta del Comune di Milano che ha l'obiettivo di ridurre il traffico in centro e l'inquinamento.

Nel dettaglio all'interno della cerchia dei Bastioni, la tariffa passa da 2 euro/ora per le prime 2 ore e 3 euro nelle successive, a 3 euro/ora le prime 2 ore e 4,50 euro per le ore successive. Tra la cerchia dei Bastioni e la cerchia Filotranviaria si passa da 1,20 euro/ora a 2 euro/ora nei giorni feriali. All'esterno della cerchia Filotranviaria, nelle zone più periferiche della città, si passa da 0,80 euro/ora a 1,20 euro ora, sempre nei giorni feriali dalle 8,00 alle 13,00. A San Siro, invece, viene introdotta la tariffa oraria di 1,20 euro/ora che diventano 2 euro/ora in caso di manifestazioni, ovvero la tariffa unica di 7 euro passa a 10 euro. Il nuovo sistema della sosta entrerà in vigore nei prossimi mesi, una volta completato l'adeguamento della segnaletica stradale e dei sistemi automatici per il pagamento delle tariffe.

Per gli abbonamenti, invece, nella cerchia dei Bastioni si passa per l'intera giornata da 120 a 140 euro al mese e da 1.200 a 1.400 all'anno, mentre l'abbonamento agevolato, mattutino e serale, per chi svolge servizi di pubblica utilità sale da 70 a 80 euro al mese e da 700 a 800 euro all'anno. Per l'abbonamento agevolato della cerchia intermedia si passa da 60 a 70 euro/mese e da 600 a 700 euro/anno; per la cerchia extra filo tranviaria il costo passa da 40 a 50 euro/mese e da 400 a 500 euro/anno, mentre l'abbonamento agevolato passa da 25 a 30 euro/mese e da 250 a 300 euro/anno.

Per chi sottoscriverà l'abbonamento integrato, il costo della sosta resta invariato (40 euro al mese e 400 euro l'anno) a patto che venga sottoscritto anche l'abbonamento ai mezzi pubblici (35 euro/mese e 330 euro/anno) per un totale di 75 euro al mese o 730 euro all'anno. In questo modo viene fortemente favorito l'uso della striscia blu della cerchia extra-filotranviaria come parcheggio di interscambio tra auto e trasporto pubblico.

"Le proposte che abbiamo approvato oggi si aggiungono a una serie di provvedimenti che abbiamo messo in campo per incentivare la mobilità sostenibile e a basso impatto sulla qualità ambientale in città - ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente -. Seguiamo l'esempio delle città europee e favoriamo l'integrazione fra l'auto privata e il mezzo pubblico attraverso una maggiore competitività degli abbonamenti che comprendono sosta e Atm. Disincentiviamo invece l'utilizzo ricorrente da parte dei veicoli privati di uno spazio pubblico sempre più prezioso che vorremo destinare ad altro".