Milano, atti vandalici a Capodanno. Rozza: chi devasta non vince

Milano, 2 gen. (askanews) - "Chi devasta non può pensare di averla vinta". Con queste parole l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, è intervenuta su due episodi vandalici accaduti nella notte di Capodanno in città, uno dei quali ha visto incendiare al Corvetto, quartiere periferico, un albero di Natale adottato dai residenti come simbolo di riscatto. "Gli interventi della Polizia locale - prosegue Rozza - sono stati immediati in tutte le emergenze segnalate nella notte di Capodanno, anche grazie al dispiego delle pattuglie nelle periferie e, ad oggi, sia a Quarto Oggiaro sia a Corvetto la situazione è stata messa in sicurezza. Questi episodi ci spingono a continuare e aumentare l'impegno nelle aree periferiche".

"Ringrazio il personale dell'Amsa - conclude l'assessore - che ha provveduto a pulire i residui dell'albero bruciato in piazza Ferrara e quello di MM che ha già messo in sicurezza la portineria danneggiata in via Pascarella".