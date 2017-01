Milano, 26 gen. (askanews) - È stata aggiudicata la gara per la fornitura dei 120 nuovi autobus ibridi, annunciati nello scorso novembre: lo ha comunicato in una nota Atm, società che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Si tratta di una tappa del piano di investimenti di Atm per il rinnovo della flotta nel triennio 2017-2019.

L'appalto è stato aggiudicato a Iveco e consiste nella fornitura di 120 autobus ibridi, omologati secondo la Direttiva 2007/46/CE, per il servizio pubblico di linea. La fornitura comprende anche la manutenzione full service per 5 anni. L'appalto è stato aggiudicato per un importo complessivo di 59.230.080 euro + Iva, con un ribasso del 24,3% rispetto alla base d'asta. La consegna del primo veicolo è prevista entro 4 mesi dalla stipula del contratto e quindi entro giugno 2017.

Atm nella nota ha precisato che "si tratta di un altro progetto importante, nell'ambito del piano di rinnovo dei mezzi, già proficuamente avviato e reso possibile grazie alle politiche di risparmio aziendale che hanno consentito di liberare cospicue risorse per proseguire nel programma di investimenti in corso".

