Milano, 22 feb. (askanews) - La polizia di Milano ha arrestato un cittadino bosniaco di 45 anni, A.C., per detenzione e spaccio. Gli agenti del commissariato Lorenteggio, durante il servizio di controllo del territorio, hanno individuato il cittadino poi arrestato e ieri mattina hanno fatto irruzione nel suo appartamento in via Voltri. Nella perquisizione hanno trovato quasi tre chili e mezzo di marijuana in un sacco di cellophane nero e poco meno di 15mila euro in contanti.