Milano, 4 gen. (askanews) - E' finita in una villetta di El Vendrell, cittadina della costa catalana situata 70 chilometri a sud di Barcellona, la latitanza di Francesco Castriotta, detto Gianco, il signore della droga del quartiere milanese di Quarto Oggiaro. A stringergli le manette ai polsi sono stati gli agenti del Grup recerca activa fugitius" del Mossos d'esquadra (la polizia regionale della Catalogna), sulla base delle indicazioni fornite dai carabinieri del Ros.

Gli inquirenti, anche attraverso intercettazioni telefoniche, lo hanno trovato seguendo alcuni parenti che sono andati a trovarlo nella località balneare spagnola in occasione delle festività natalizie. Il latitante aveva con sè documenti falsi e si nascondeva in una piccola zona residenziale. Aveva anche un cane, come un villeggiante qualsiasi, e al momento della cattura era solo.

Su Castriotta pendeva un ordine di carcerazione dal 2010: deve scontare 21 anni, due mesi e 10 giorni di carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma dallo stesso anno era latitante. Dopo qualche giorno di carcere il Tribunale del riesame gli aveva infatti concesso i domiciliari per motivi di salute, le cronache raccontano fosse affetto da priapismo. Da lì scappò senza lasciare tracce. Fino al tre gennaio quando la sua fuga si è conclusa.

Il latitante era affiliato ai Crisafulli, dai quali si era poi allontanato, e andava a rifornirsi dagli 'ndranghetisti di Novedrate (Como). Per gli inquirenti è verosimile che per mantenersi continuasse a coordinare il traffico di stupefacenti da Barcellona e mandasse i carichi di droga a Milano. Durante i sei anni da fuggitivo si è spostato diverse volte.

"Non so se fosse nella lista dei cento latitanti più ricercati - ha commentato il sostituto procuratore Marcello Musso, della Procura di Milano -, ma di sicuro non sono molti quelli con una pena di più di vent'anni da scontare. Essere riusciti a catturarlo è un successo dello Stato, reso possibile dalla dedizione, dall'entusiasmo e dalla professionalità dimostrata dai carabinieri del Ros durante le vacanze. Abbiamo fatto grandi sacrifici".