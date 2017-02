Milano, 21 feb. (askanews) - I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano su richiesta della Procura, nei confronti di una donna di 38 anni di origine cinese: è accusata di essere responsabile dell'omicidio del connazionale Xue Chengxiang, avvenuto lo scorso 30 novembre. L'uomo era stato trovato morto dalla moglie in un monolocale di via Paolo Sarpi, a causa di un colpo esploso a breve distanza.