Milano, 9 gen. (askanews) - Il weekend dell'Epifania 2017 ha confermato le buone sensazioni sulla cultura a Milano: i musei e gli spazi del Comune, quindi al netto dei grandi soggetti privati che nel capoluogo lombardo sono attivi e cruciali, hanno fatto registrare nei tre giorni 27mila visite complessive, concentrate soprattutto a Palazzo Reale - oltre 15mila in totale - con quasi 6mila biglietti staccati sia per la mostra sulle stampe giapponesi di Hokusai, Hiroshige e Utamaro, sia per la retrospettiva su Escher. Quasi tremila persone, invece hanno fatto la coda per ammirare le tele potenti di Rubens. Bene anche le raccolte del Castello Sforzesco, 4mila visitatori, e numeri sopra i 2mila pure per il Museo di Storia Naturale e il Museo del Novecento.

A pochi giorni dalla diffusione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dei dati complessivi - e positivi - sul sistema museale statale si può dunque sottolineare come anche la Lombardia, dove mancano quei siti archeologici che fanno registrare numeri milionari, si mostri molto ricettiva alle possibilità culturali, come sta a dimostrare l'aumento complessivo dei visitatori dell'8,3%, che pone la regione nella top 5 della crescita. Significativo, in questo senso, il salto in avanti di 11 posizioni fatto da Palazzo Ducale a Mantova - complice ovviamente il ruolo di Capitale della Cultura 2016 - nella classifica dei 30 più frequentati musei nazionali. Graduatoria nella quale il Cenacolo Vinciano, che resta il più visitato museo statale lombardo, perde una posizione, mentre resta stabile la Pinacoteca di Brera, dalla quale però ci si aspetta una significativa accelerazione nell'immediato futuro dopo la svolta data dal direttore James Bradburne.

Quinta tra le regioni per visitatori dei musei, la Lombardia nel 2016 ha confermato la vitalità anche dell'offerta culturale istituzionale, che si muove con reciproco stimolo e dialogo con i soggetti privati, insieme ai quali contribuiscono a un modello di cultura che a Milano, ma anche, per esempio, a Brescia o nel Varesotto, appare dinamico e sempre più di respiro internazionale.