Milano, 10 gen. (askanews) - "A nome del Partito democratico Lombardo condanniamo fermamente la manifestazione di stampo fascista e xenofoba di Forza Nuova indetta per sabato prossimo a Milano". Così il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri e il presidente della Direzione regionale Pd Onorio Rosati.

"Consideriamo molto grave il fatto in sé, anche in considerazione del fatto che questo corteo avvenga a Milano città medaglia d'oro per la resistenza e a due settimane dal Giorno della Memoria. Facciamo appello alle autorità competenti e alle forze dell'ordine affinché possano riconsiderare la decisione assunta. Lo chiederemo fino all'ultimo. Detto ciò annunciamo sin da adesso che il Partito democratico aderirà alla contro manifestazione indetta dell'Anpi e delle altre associazioni prevista in centro a Milano sabato pomeriggio", hanno concluso.