Milano, 11 feb. (askanews) - "La Polizia deve ancora fare luce su quanto accaduto e già iniziano le strumentalizzazioni del centrodestra. Più in generale vorremmo capire da Maroni e Sorte a che punto è il piano straordinario della sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni annunciato in pompa magna ad ottobre". Così il segretario e consigliere regionale lombardo del Pd, Alessandro Alfieri, in merito all'aggressione subita da una ragazzina di 16 anni sul treno Milano-Mortara.