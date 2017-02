Milano, 2 feb. (askanews) - E' comiciata oggi l'asciutta primaverile dei navigli Grande, Bereguardo e Pavese, pianificata per consentire una serie di interventi di recupero delle sponde. Lo ha comunicato il Consorzio Est Ticino Villoresi che governa il flusso delle acque. Compatibilmente con le esigenze dei cantieri l'ente tenterà di mantenere in Darsena un livello minimo d'acqua, ma considerato lo svolgimento delle opere proprio a ridosso della città, gli effetti dell'asciutta saranno maggiormente visibili rispetto alla scorsa volta, quando una sperimentazione di bacinizzazione ha consentito di mantenere un buon livello d'acqua nel porto di Milano e nei tratti limitrofi dei Navigli. E' previsto che i canali rimangano a secco fino al 27 marzo 2017. Le opere pianificate riguarderanno poco più di 2.000 metri lineari di sponda per un importo complessivo di progetto di oltre due milioni di euro.