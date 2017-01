Milano, 3 gen. (askanews) - Un'ispettrice Aler è stata aggredita durante le operazioni di sgombero di un appartamento in zona San Siro a Milano, occupato da un'egiziana 23enne, dal marito connazionale 27enne, regolare ma con precedenti, e dalla loro bambina di tre anni. "Nonostante la gravità dell'accaduto e la denuncia a piede libero della donna e l'arresto dell'uomo, per evitare maggiori complicazioni, è stato deciso di lasciare la donna e la figlia della coppia nell'abitazione occupata abusivamente" lamenta in una nota Riccardo De Corato, capo-gruppo di Fdi-An in consiglio regionale in Lombardia, sottolineando che l'episodio è avvenuto "proprio nel giorno in cui Maroni ha annunciato la linea dura della Regione nei confronti di chi occupa case Aler".

"Da una parte si annuncia la linea dura e dall'altra si continuano a tollerare aggressioni e comportamenti che infrangono le regole. Occorre il pugno duro se, prima della fine della legislatura, vogliamo risolvere la problematica delle migliaia di occupazioni abusive - prosegue l'ex vicesindaco di Milano - O si cambia registro, attuando sgomberi anche con l'aiuto dei militari laddove necessario, o non si raggiungerà mai l'obiettivo prefissato".