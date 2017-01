Pirellone si farà carico dei costi per l'anno scolastico in corso

Milano, 10 gen. (askanews) - In attesa che si concretizzi il passaggio di consegne previsto con il prossimo anno scolastico, Città metropolitana di Milano e Regione Lombardia hanno raggiunto un accordo per l'inclusione scolastica degli studenti disabili che da domani potranno rientrare in classe.

Nel dettaglio Regione Lombardia ha assicurato la propria disponibilità a coprire il servizio per i mesi a venire, fino al termine dell'anno scolastico in corso e già nei prossimi giorni provvederà a erogare alla Città metropolitana di Milano i fondi necessari.

"La nostra priorità è sempre stata quella di garantire il servizio - ha dichiarato Franco D'Alfonso consigliere delegato al bilancio della Città Metropolitana - Finalmente, grazie anche alla collaborazione dell'assessore Garavaglia, possiamo esserne certi. Il servizio per l'inclusione scolastica degli studenti disabili è garantito e finanziato".

"Siamo soddisfatti di questa parziale ma positiva conclusione di una collaborazione istituzionale che anticipa, ne sono certa, la risoluzione totale di un problema che si trascina da troppo tempo", ha dichiarato Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano.