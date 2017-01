Milano, 23 gen. (askanews) - E' stata inaugurata, presso lo Spazio Mostre Bernardo Caprotti del Memoriale della Shoah di Milano, la mostra "16 ottobre 1943. La razzia" a cura di Marcello Pezzetti. La rassegna, dopo la sua prima esposizione a Roma, vuole focalizzare l'attenzione del pubblico milanese verso una delle pagine più drammatiche della storia italiana, inquadrando la razzia del 16 ottobre 1943 nel suo contesto storico.

Il percorso espositivo dà ampio spazio alla topografia della retata, dalla sua preparazione, al transito delle vittime, fino al loro arrivo alla stazione Tiburtina da cui partirono poi per Auschwitz - Birkenau. Grazie ad una mappa, in cui sono localizzati tutti gli arresti eseguiti in quel sabato mattina del 1943, i visitatori avranno modo di conoscere aspetti della storia in gran parte sconosciuti, che presentano drammatici rimandi all'esperienza vissuta dagli ebrei milanesi deportati nell'area dove oggi sorge il Memoriale.

I passaggi e i tragici vissuti personali del rastrellamento degli ebrei di Roma sono raccontati attraverso documenti inediti, testimonianze audiovisive, disegni, mappe e fotografie. Tra le esposizioni anche i quadri del pittore Aldo Gay, sfuggito alla retata, realizzati proprio in quel drammatico frangente. Tra i documenti disponibili: un estratto degli appunti dell'agenda di Mussolini, i telegrammi sul rastrellamento intercettati dai servizi segreti britannici e il report top-secret, che recitava che gli ebrei sarebbero stati "liquidati", recapitato direttamente al Presidente Roosevelt.

"Stiamo vivendo in tempi in cui le parole tolleranza e accoglienza sembrano essere cadute in oblio, dove il terrorismo internazionale ha subito un'impennata, lasciando i più sconvolti e terrorizzati. In questo contesto si inserisce l'attività del Memoriale di Milano, che può e deve essere considerato un simbolo di rinascita della nostra società, in termini di apertura al dialogo e al confronto" ha commentato Ferruccio de Bortoli, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano.

"Il Memoriale non dev'essere considerato solamente come luogo di commemorazione, ma soprattutto come uno spazio che favorisca la convivenza civile: questo è uno dei motivi per cui quest'estate abbiamo nuovamente offerto ospitalità ai profughi, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio e la comunità ebraica, per rimarcare il concetto di accettazione. Contiamo di ricevere al più presto i fondi di cui abbiamo bisogno per portare a termine il progetto e per conseguire l'obiettivo di sconfiggere paura e indifferenza" ha aggiunto Roberto Jarach, vicepresidente della Fondazione.