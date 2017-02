Milano, 7 feb. (askanews) - Riapre nei prossimi giorni il raccordo autostradale tra la tangenziale Est e piazzale Corvetto. A seguito di un sopralluogo dei tecnici che si è svolto stamane sul tratto stradale chiuso è stata decisa la realizzazione di un corridoio a due corsie con il posizionamento di file di barriere in cemento (new jersey) lungo 3/400 metri.

"Iniziamo già nel pomeriggio i lavori per ripristinare con una soluzione tampone un tratto stradale strategico per chi proviene da Sud - ha dichiarato Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente - I lavori erano necessari ma ancora più importante per la sicurezza è il rispetto dei limiti indicati dalla segnaletica presente sul raccordo. Anche per questo verificheremo di utilizzare sistemi per il contenimento della velocità".

Il corridoio a doppia corsia è una soluzione provvisoria attuata a partire da oggi per contenere i disagi che la necessaria chiusura della tratta nevralgica sta già creando da ieri sera e delle ripercussioni sul traffico delle aree urbane vicine, in particolare a Rogoredo e Corvetto e nel comune di San Donato. Il raccordo autostradale, infatti, necessita di lavori che seppure eseguiti con somma urgenza richiederanno diverse settimane. Prioritaria la messa in sicurezza del guardrail danneggiato dopo i più recenti incidenti. Sono anche allo studio ulteriori correttivi per il contenimento della velocità, come l'installazione di autovelox. Sul raccordo è già presente il limite di velocità dei 70 chilometri orari, limite che purtroppo spesso non viene rispettato con grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti.