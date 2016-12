Milano, 20 dic. (askanews) - Un italiano di 62 anni, originario di Cologno Monzese, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Miilano dopo un volo di 15 metri tra la terrazza superiore e quella inferiore del Duomo. I vigili del fuoco sono intervenuti, dopo il personale del 118, per portare l'uomo, tramite un'imbragatura, dal punto di caduta al montacarichi. Non è chiaro se si sia lanciato nel vuoto volontariamente o sia caduto. I mezzi di soccorso hanno molto rallentato per alcuni minuti il flusso pedonale della piazza, verso l'inizio di corso Vittorio Emanuele, già reso meno fluido dalla presenza di un mercatino di Natale.