Per progetti riqualificazione, sicurezza, trasporti in 30 Comuni

Milano, 29 dic. (askanews) - La Città metropolitana di Milano ha ottenuto i 40 milioni che aveva richiesto partecipando al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvato con Decreto del 25 maggio 2016. La conferma arriva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I 40 milioni verranno utilizzati per la rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie di circa 30 comuni che, coordinati dalla Città metropolitana di Milano, hanno partecipato al bando.

I progetti presentati si muovono in una logica di interventi strutturali sul territorio e si concentrano sulla riqualificazione degli spazi urbani sotto utilizzati o abbandonati per favorire, da una parte, la risposta alle domande abitative delle fasce deboli, dall'altra, la creazione di luoghi per attività culturali e sociali legati all'integrazione e all'inclusione. In particolare, le azioni prevedono il recupero edilizio e la riqualificazione di stabili, la messa in sicurezza e la riqualificazione degli spazi urbani all'interno dei quartieri, progetti specifici legati al recupero e al rilancio di particolari luoghi di aggregazione sociale come centri culturali, cinema, centri sportivi, centri per gli anziani, comunità per minori ed altro.

Altri progetti sono orientati al potenziamento e alla riqualificazione delle infrastrutture del trasporto pubblico e della mobilità. In particolare si tratta di azioni volte al recupero architettonico e funzionale di stazioni della metropolitana (come nel caso della M2 sull'asse della Martesana) altre sono orientate alla costruzione di piste ciclabili, ciclostazioni e connessioni ciclabili in nodi d'interscambio rilevanti. Si tratta dunque di proposte intersettoriali con modalità innovative che interessano ambiti diversi: ambientale, mobilità sostenibile sul territorio, inclusione abitativa, promozione sociale.