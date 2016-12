Milano, 30 dic. (askanews) - Sono imponenti i servizi di sicurezza previsti dalla Polizia Locale di Milano per la notte di Capodanno per garantire ai cittadini di passare l'ultimo dell'anno in serenità. In totale saranno 214 gli agenti in servizio dal pomeriggio del 31 fino alla mattina del primo gennaio 2017. In piazza Duomo saranno dislocati complessivamente 75 agenti dalle 17 alle 3 del mattino: 32 saranno posizionati ai varchi di accesso, 7 saranno in servizio al Posto di Comando avanzato posizionato di fronte a Palazzo Reale, 26 persone in borghese dell'Unità antiabusivismo saranno attivi sulla piazza e nelle vie limitrofe, oltre a 2 pattuglie con 4 agenti per il trasporto di eventuali arrestati e altre 3 pattuglie con 6 agenti per la viabilità intorno a piazza Duomo.

Nelle periferie invece saranno in servizio 21 pattuglie, ciascuna con 3 agenti di Polizia Locale, in servizio dalle 20 alle 6 del mattino per garantire la sicurezza e il rientro in tranquillità di tutti i cittadini che festeggeranno la fine dell'anno. Altri 16 agenti saranno in servizio nelle centrali operative della Polizia Locale (6 in via Drago e 10 in Beccaria) e 10 pattuglie, con 3 agenti ciascuna, divise in due turni dalle 17.30 alle 7 di mattina (per un totale di 60 persone) saranno dislocate nella città a disposizione della centrali operative.

L'ordinanza contro i fuochi d'artificio sarà in vigore solo in piazza Duomo, per non incorrere nella sospensiva del Tar come successo a Roma per il ricorso da parte dei produttori dei fuochi d'artificio, con il rischio di vedere annullato il divieto di botti nell'area più circoscritta ma più affollata di Piazza Duomo.

"Dalla Polizia locale - spiega l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza - è stato fatto uno sforzo straordinario di impegno e di presenza nella notte di capodanno. L'obiettivo è che l'ultimo dell'anno possa essere una festa per tutti". "Per quanto riguarda i botti - conclude l'assessore - ci appelliamo al senso civico dei cittadini affinché l'uso sia moderato e sempre in condizioni di sicurezza. Ma soprattutto chiediamo di non acquistare fuochi d'artificio illegali che possono causare conseguenze negative e ferire persone. Per contrastare questo fenomeno proseguono anche in questi giorni i controlli della Polizia Locale: solo ieri pomeriggio una pattuglia della SAC ha effettuato un sequestro di 319 chili di fuochi d'artificio pericolosi".