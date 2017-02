Migranti, neo prefetto Milano Lamorgese: serve equa distribuzione

Milano, 14 feb. (askanews) - Nel Milanese "è piccolo il numero dei Comuni che accolgono i migranti ma è compito delle istituzioni andare sul territorio e spiegare" che è necessaria una "condivisione da parte di tutti", una "razionalizzazione, che noi chiamiamo equa distribuzione", perché "non è giusto che l'immigrazione gravi solo sui pochi Comuni che accolgono: bisogna ripartire equamente, sicuramente poche unità non vanno ad incidere sulla qualità della vita dei cittadini". E' quanto ha dichiarato il nuovo prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, parlando ai cronisti nel suo primo giorno di insediamento ufficiale a Palazzo Diotti.

Alla domanda dei cronisti che le ricordavano le difficoltà incontrate dal suo predecessore, Alessandro Maragoni, nel convincere i sindaci dell'hinterland di Milano ad accogliere i migranti, Lamorgese ha replicato "non ho la bacchetta magica, e spero di avviare con questi sindaci un dialogo costruttivo", ricordando "l'importanza dei decreti su sicurezza e immigrazione portati avanti dal ministro dell'Interno, che daranno una mano ai sindaci in tema di decoro urbano e sicurezza integrata", e che "riducono i tempi dei ricorsi" presentati dai richiedenti asilo, "fatto questo che permette una progammazione che rende più efficente il sistema". Di fronte a questa "attività concreta svolta dal Governo" sul fronte immigrazione, in cui rientra anche il "memorandum d'intesa firmato con la Libia", il prefetto ha quindi auspicato "di avere una maggiore condivisione delle scelte che la Prefettura dovrà effettuare".

Per quanto riguarda gli hub di via Sammartini e di Bresso, Lamorgese ha annunciato che "i cosiddetti migranti 'transitanti' (quelli che vogliono andare all'estero, ndr) richiedenti asilo dovranno essere necessariamente fotosegnalati ed entrare in un circuito di legalità". In merito alla situazione dei quartieri multietnici, il prefetto ha rivelato: "Sulla mia scrivania ho una scheda su via Padova e San Siro, quello delle periferie è un obbiettivo del ministro dell'Interno e ne abbiamo già parlato ieri con il sindaco di Milano per attuare delle iniziative per far sentire lo Stato anche in quei territori e riportare la legalità là dove ce ne sia bisogno".