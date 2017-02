Milano, 13 feb. (askanews) - "Non ci vedo nulla di rivoluzionario o innovativo che mi possa far dire: ok, adesso è cambiata la musica. Il Governo si è limitato più o meno solo a un cambio di nome, facendo diventare i Cie, 'Centri Permanenti per il rimpatrio', a istituire presso alcuni tribunali di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e poco altro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, commentando, oggi in diretta a Rainews 24, il decreto legge che contiene "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell'immigrazione illegale', approvato venerdi" dal Consiglio dei ministri.

Secondo Maroni "bisogna pretendere che le Nazioni unite mandino i caschi blu a fare 'peacekeeping' e facciano i centri di accoglienza sulle coste dei Paesi africani, impedendo le partenze salvando così vite umane e facendo qui le verifiche su chi ha diritto alla protezione internazionale e chi no: così si risolve il problema, il resto sono solo palliativi".