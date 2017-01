Roma, 7 gen. (askanews) - "Alla luce delle parole pronunciate in questi giorni prima dal ministro Minniti e oggi, nelle sue interviste, dal prefetto Gabrielli è prioritario per la Lombardia, la Regione che ospita il maggior numero di richiedenti asilo, oltre 23mila (e di questi oltre l'80% sono africani che non scappano da nessuna guerra e pertanto sono clandestini), avere nel più breve tempo possibile un CIE operativo, per identificare rapidamente ed espellere questi clandestini". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda-Lega Nord.

"Una priorità confermata anche dall'emergenza terrorismo: visto che si è registrata proprio in Lombardia la più alta concentrazione di provvedimenti di arresti o di espulsioni nel 2016 di soggetti radicalizzati che avevano aderito alla causa jihadista e pianificavano attentati. Per questo chiediamo al ministro Minniti di tornare al più presto a Milano e individuare la struttura idonea per ospitare il CIE. A Milano ci sono almeno due sedi opportune: la prima è il vecchio centro di via Corelli, che in passato è stato per anni il CIE di Milano. La seconda è la caserma Montello, che già sta ospitando un centinaio di immigrati", aggiunge.

"Milano ha le strutture pronte, ora tocca alla giunta darsi una mossa e al ministero degli Interni: si passi velocemente dalle parole ai fatti. Per cui riapriamo i CIE e velocizziamo le espulsioni", conclude Grimoldi.