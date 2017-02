Milano, 20 feb. (askanews) - Sono migliorate le condizioni della bambina di 5 anni aggredita con la sorellina da due pittbull mentre giocavano nel giardino di casa a Olgiate Olona, nel Varesotto, e ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza. La bambina stata trasferita dalla terapia insensiva neurochirurgica all'Unità operativa di chirurgia maxillo facciale.

"Non ci sono complicanze in atto, la bambina sta bene, è sfebbrata e si alimenta regolarmente. Siamo soddisfatti perché il decorso post operatorio procede regolarmente e al momento senza particolari problemi" ha detto il professor Alberto Bozzetti, direttore dell'Unità operativa e cattedra di chirurgia maxillo facciale della Asst di Monza. Il medico ha chiarito che "bisognerà aspettare ancora qualche giorno per scongiurare possibili complicanze infettive correlate alla natura del trauma. Le ferite da morsi di animali sono da considerarsi ad alto rischio di infezione. La prognosi resta riservata".