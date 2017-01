Milano, 11 gen. (askanews) - "E' importante celebrare il quasi secolo del professor Miglio, il cui insegnamento resta di straordinaria attualità, e questa è cosa che appartiene solo al mondo dei grandi, solo i grandi hanno infatti una visione così avanzata da ipotizzare cose che si realizzano poi tempo dopo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenendo, questo pomeriggio, all'evento 'Gianfranco Miglio, verso il centenario'.

"Al suo insegnamento rimanda il tema delle Macroregioni, di strettissima attualità - ha ricordato Maroni -, che oggi è addirittura strumento di organizzazione delle politiche europee: ne è un esempio la Macroregione delle Alpi, di cui la Lombardia fa parte e che è nata un anno fa a Brdo, in Slovenia, riconosciuta dalla Commissione europea, che va oltre i confini degli Stati".

"Resta fondamentale il suo lavoro da scienziato della politica - ha aggiunto Maroni -. Non succede spesso che un politologo diventi politico, sono due mestieri diversi: il politologo interpreta, studia, cerca di capire, il politico deve anticipare, intuire, sentire cosa succederà per risolvere i problemi. E' solitamente difficile che una persona passi da un mondo all'altro, anche se sono in collegamento: con il professo Miglio questo passaggio e' avvenuto ed è avvenuto con successo, perché è riuscito a lasciare un segno anche da politico.

"Sua straordinaria eredità - ha concluso Maroni - è anche il legame col territorio, anche se uno della sua statura avrebbe potuto andare sopra, su un piedistallo, invece lui stava in mezzo allagente: in lui il rapporto umano si univa alla genialita' del suo pensiero e questo lo colloca nel panthon di tutti i veri democratici e di chi mette le proprie radici, la propria terra prima di ogni altra cosa".