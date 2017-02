Milano, 9 feb. (askanews) - Nel 2017 proseguirà la crescita del mercato immobiliare con un aumento delle compravendite e, verso fine anno, anche una graduale ripresa dei prezzi che si rafforzerà poi nel 2018. Ma per consolidare i segnali positivi è indispensabile realizzare immobili di qualità. E' quanto emerge dal secondo rapporto Meteo Immobiliare relativo al 2017.

Nel dettaglio le stime elaborate dal think tank indipendente Rur (Rete Urbana delle Rappresentanze) sul comparto residenziale indicano in 520mila le compravendite per il 2016, con un'ulteriore espansione per il 2017 compresa fra il 5 e l'8%. Il 2017 è l'ultimo anno in cui si manifesterà un andamento "strabico" del mercato, con un ulteriore aumento dei volumi e una leggera riduzione dei prezzi medi stimata fra l'1 e il 2,5%, con una possibile inversione verso fine anno. Dal 2018 fino al 2020 è, poi, prevedibile che si potrà registrare una crescita sia dei valori di mercato che degli acquisti. L'aumento dei prezzi porterà a variazioni positive, ma decrescenti, nelle compravendite residenziali fino al 2020, quando il livello raggiunto dalle quotazioni potrebbe comportare una tendenziale riduzione degli scambi.

Secondo il rapporto Rur, l'andamento al ribasso dei prezzi è fortemente condizionato dalla bassa qualità del patrimonio abitativo che viene offerto sul mercato. Il panel di 133 professionisti di settore sondati dalla Rur a cavallo dell'inizio dell'anno, ha confermato le tendenze generali e specificato i differenziali esistenti. Per il "residenziale usato" il 16% prevede prezzi in aumento già nel 2017, il 48% stabilità, e il 36% diminuzione. Per il "residenziale nuovo" il 12% prevede aumento, il 67% stabilità, il 21% diminuzione. A crescere di più saranno soprattutto le abitazioni in area centrale (prezzi in aumento per il 31% degli intervistati nel 2017 quota che sale al 44% nel 2019). Dopo la grande espansione ultra periferica, la domanda potenziale (stimata in circa 950mila famiglie nel 2016) cerca di rientrare nei quartieri urbani.

Quanto alle aree geografiche, il rapporto Rur ha stilato una classifica sulle città più promettenti. Fra i grandi mercati si sono affermati innanzitutto Milano e Roma. Le due città maggiori presentano analogie e divergenze assai significative. Ambedue, nel periodo 2012 - 2016, vedono aumentare popolazione (+8,5% Milano, +9,6% Roma), imprese (+5,1% Milano e +5,7% Roma) e occupati (+4,5% Milano e +5,4% Roma), ma i due apparati produttivi generano un valore aggiunto assai differente. Il reddito pro-capite romano è, infatti, il 74% di quello milanese, e il divario è aumentato negli ultimi anni. Anche il mercato immobiliare presenta dinamiche divergenti. I volumi residenziali scambiati nel capoluogo lombardo sono cresciuti fra il primo semestre 2012 e 2016 del 38% a fronte dell'11,5% di quelli capitolini. L'intensità, in termini di compravendite complessive (residenziali e non) per 1.000 residenti segna un valore di 15,2 a Milano e di 10,3 a Roma. Infine, c'è più edilizia nell'area romana che in quella milanese, visto che nella prima ogni 100 compravendite ci sono 11,7 nuovi permessi per costruire, mentre nella seconda scendono a 9,9.

