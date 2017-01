Verso regolamento per presenza stabile filiera corta in città

Milano, 7 gen. (askanews) - Frutta, verdura e beni di prima necessità a chilometro zero. Sono tanti i milanesi che li acquistano presso i mercati agricoli attivi nel territorio cittadino grazie al progetto avviato nel 2014 dall'amministrazione comunale e ampliato nel 2016. La giunta, nel corso dell'ultima seduta, ha deciso di prorogare di 6 mesi - fino a giugno 2017 - l'esperienza dei mercati contadini attivi nelle 12 aree pubbliche della città messe a disposizione di soggetti interessati individuati tramite bando per la vendita dei propri prodotti.

Una proroga che prelude alla redazione di un apposito regolamento comunale, che riconoscerà stabilmente la presenza dei mercati a filiera corta presenti in città e delle relative aree in cui si svolgono.

"Vogliamo consolidare l'esperienza positiva dei mercati agricoli - sottolinea l'assessore all'Urbanistica, verde e agricoltura Pierfrancesco Maran - non solo perché ha riscontrato il favore di tanti milanesi che possono accedere direttamente alle eccellenze ortofrutticole e culinarie del territorio lombardo, ma anche perché in questo modo valorizziamo ulteriormente il rapporto tra città e mondo rurale, che in questi anni ha reso Milano una metropoli agricola a tutti gli effetti".