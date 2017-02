Meningite, vaccinazioni a tappeto per 1.000 studenti milanesi

Milano, 14 feb. (askanews) - Lunedì 20 febbraio cominceranno le vaccinazioni contro il meningococco ACWY per i circa mille studenti dell'istituto Curie Sraffa. Si tratta della scuola nella quale insegnava Vittoria Patti, la donna morta giovedì scorso a 54 anni a causa della meningite. Gli studenti, suddivisi in 50 classi, oltre a 150 operatori dell'istituto, potranno vaccinarsi nell'ambulatorio creato ad hoc presso l'Ospedale San Carlo, che si trova nelle immediate vicinanze della scuola. Sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13,30 alle 15,30 a partire da lunedì 20 febbraio e fino al 28 aprile per le vaccinazioni degli studenti (circa due classi per ogni giorno di ambulatorio). Nelle giornate di martedì e giovedì, sempre dalle ore 13,30 alle ore 15,30, l'ambulatorio sarà disponibile per le vaccinazioni del personale scolastico.

"Ats Città Metropolitana di Milano e l'Asst Santi Carlo e Paolo - ha scritto in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera - hanno accuratamente pianificato l'organizzazione dell'ambulatorio che offrirà gratuitamente ai ragazzi dell'Istituto Curie Sraffa il vaccino antimeningococco ACWY. Il programma vaccinale individuato rappresenta una facilitazione di un percorso vaccinale gratuito che è già previsto in virtù della normativa vigente per la maggior parte degli studenti che frequentano la scuola, e che fa seguito al già avvenuto completamento degli interventi di profilassi sui contatti della docente dell'istituto recentemente colpita da malattia meningococcica".

"Anche il personale docente e non docente della scuola - ha aggiunto - potrà accedere al percorso agevolato di vaccinazione, con la formula del co-pagamento già prevista per gli adulti". Entro domani, ha concluso l'assessore, sarà predisposto, tenendo conto anche del calendario dell'istituto, il piano degli appuntamenti per ciascuna classe, costruito in base all'orario di uscita da scuola. Sarà anche diffusa alle famiglie e al personale dell'istituto una nota informativa con le istruzioni per accedere alle vaccinazioni.