In co-pagamento. Gallera ribadisce: calma, non c'è alcuna edipemia

Milano, 13 gen. (askanews) - "In soli due giorni le Asst della Lombardia hanno raccolto oltre settemila prenotazioni, duemila solo a Milano, di cittadini che sentono la necessità di vaccinarsi contro la meningite". Lo ha annunciato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati relativi alle prenotazioni del vaccino contro il meningococco (B-C-ACWY) per protezione individuale con la formula del co-pagamento destinato a tutti i soggetti non inclusi nelle categorie per cui l'offerta non è già gratuita.

"Ancora una volta Regione Lombardia ha risposto concretamente a un bisogno del cittadino offrendo la possibilità di prenotare ed effettuare il vaccino in co-pagamento, cioé facendosi carico di una parte dei costi" ha spiegato Gallera, sottolinenado che "accanto a questo, ribadiamo però che non siamo assolutamente dinnanzi ad una epidemia o emergenza meningite, non vi è dunque la necessità di correre a prenotare il vaccino".