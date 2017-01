Milano, 12 gen. (askanews) - La bambina di cinque anni morta ieri a Brescia per meningite da batterio pneumococco, per la quale la Regione Lombardia dal 2012 propone gratuitamente il vaccino, non è risultata vaccinata. Lo ha riferito in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

"Regione Lombardia è vicina al dolore che ha colpito la mamma e tutta la famiglia della bambina di cinque anni deceduta agli Spedali Civili di Brescia per meningite da pneumococco, che ricordo non necessita profilassi per coloro che hanno avuto contatti con il malato" ha aggiunto l'assessore.

"Ci siamo immediatamente attivati - ha continuato Gallera - con una Commissione di valutazione delle procedure per verificare che i medici dei Civili di Brescia abbiano messo in atto tutte le procedure e azioni necessarie al fine di diagnosticare il prima possibile la malattia".