Vaccino in co-pagamento per i ceppi A/B/C/W/Y

Milano, 10 gen. (askanews) - Sulla meningite in Lombardia "teniamo la situazione sotto controllo". Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Maroni, a margine di una seduta del Consiglio regionale. "L'assessore alla Sanità Giulio Gallera è in contatto con tutte le strutture ospedaliere per vedere se sia necessario fare qualche altra cosa. Per adesso - ha aggiunto - abbiamo preso iniziative che mi pare stanno avendo un buon riscontro".

La Regione Lombardia a partire da questo mese offrirà il vaccino per la protezione individuale nei confronti dei ceppi di meningococco (A/B/C/W/Y), in co-pagamento, a chiunque ne faccia richiesta. Prenotazioni e vaccinazioni saranno effettuate dalle ATS e dalle ASST.