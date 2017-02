Per meningococco C, "sta bene"

Milano, 28 feb. (askanews) - "Sta bene il ragazzo che la scorsa settimana è stato ricoverato all'ospedale di Manerbio a causa di un'infezione da meningococco di tipo C. Il giovane venerdì 24 febbraio è stato trasferito nel reparto di medicina e oggi, in mattinata, è tornato a casa". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito allo studente di 19 anni colpito da meningite la scorsa settimana.

"Il paziente - ha spiegato l'assessore - era stato ricoverato al Pronto Soccorso di Manerbio la mattina del 20 febbraio e successivamente era stato ricoverato in Rianimazione. Ha subito reagito bene alla terapia e le sue condizioni sono pian piano migliorate fino alle dimissioni di oggi. Sono molto lieto che sia tornato a casa, a Robecco D'Oglio, dove è residente".

"Come da protocollo - ha concluso Gallera - ASST Spedali Civili e ATS Brescia hanno immediatamente messo in campo tutte le azioni necessarie sottoponendo a profilassi i contatti stretti del giovane, in tutto 62, e gli operatori sanitari, 32, che lo hanno preso in cura".