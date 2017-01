Milano, 4 gen. (askanews) - Neonato muore dopo un parto cesareo d'emergenza all'ospedale di Melegnano, nel Milanese, i genitori denunciano l'accaduto ai carabinieri e si chiedono se ci siano delle responsabilità. La vicenda della coppia è riportata dal Corriere della Sera: secondo la ricostruzione del quotidiano il parto era previsto per il 18 gennaio ma la donna è andata in ospedale il 2 con forti dolori alla pancia. Rassicurata e dimessa dal pronto soccorso del Vizzolo Predabissi di Melegnano, è tornata poche ore dopo al pronto soccorso con perdite di sangue: dopo il ricovero è arrivata la decisione di anticipare il parto, prima tentato per vie naturali e poi con un cesareo d'urgenza, ma non è bastato e il neonato è morto.

Sulla vicenda, ha scritto il Corriere, indaga la procura di Lodi: i genitori si chiedono se un intervento più rapido avrebbe potuto salvare il bambino, dato che la gravidanza era andata bene, e se ci siano dunque delle responsabilità da accertare sull'accaduto.